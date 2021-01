Scuola: manifestazione studenti davanti a Miur e prefettura

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Manifestazione degli studenti davanti al Miur, nel giorno della mobilitazione lanciata in varie città italiane per chiedere la riapertura di tutte le scuole. Sul posto la polizia locale che ha chiuso viale Trastevere nel tratto fra via Emilio Morosini e viale Glorioso. Secondo quanto si è appreso, un altro gruppo di studenti si è mosso da Ostiense diretto al ministero di viale Trastevere. 'Scuola è futuro' e 'A scuola con sicurezza' sono alcuni dei cartelli esposti durante la manifestazione. Alla mobilitazione davanti al Miur hanno partecipato circa 200 ragazzi. Secondo quanto si è appreso, gli studenti si sposteranno davanti alla Prefettura. (ANSA).