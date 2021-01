Tennis: Antalya Open; Kuzmanov ko, Berrettini ai quarti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Tutto facile per Matteo Berrettini all'Antalya Open, il nuovo torneo Atp 250 che si sta disputando sui campi in cemento della città turca. Il 24enne romano, n.10 del ranking e primo favorito del seeding, si è qualificato ai quarti battendo al secondo turno il bulgaro Dimitar Kuzmanov, sconfitto 6-2 6-3 in 67 minuti di gioco. Ai quarti era già approdato Stefano Travaglia che domani andrà a caccia della semifinale sfidando Goffin. (ANSA).