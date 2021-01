Scuola: domani lezioni davanti ai licei chiusi a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Mobilitazione domani a Roma per il ritorno in classe. Dalle 9 si terranno una serie di lezioni en plein air davanti a istituti superiori chiusi dopo la decisone nel Lazio del ritorno in classe il 18 gennaio salvo ulteriori slittamenti.

La Rete degli studenti medi farà un presidio simbolico davanti alla Prefettura. Poi ci saranno lezioni dei Giuristi Democratici al Brancaleone, una davanti al liceo Albertelli e un'assemblea sulla scuola del collettivo Plinio a Villa Torlonia. Davanti al liceo Cavour lezione con Marco Damilano. (ANSA).