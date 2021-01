Ubriaco durante coprifuoco tampona auto cc, denunciato

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Lo hanno sorpreso di notte, nonostante il "coprifuoco", fermo in auto su Lungotevere Diaz a Roma. Dopo essersi accodati al suo fuoristrada per identificarlo, il conducente ha improvvisamente inserito la retromarcia, colpendo volontariamente l'auto dei Carabinieri, per poi darsi alla fuga. I Carabinieri della Stazione Flaminia lo hanno inseguito, riuscendo a bloccarlo in via Colli della Farnesina. Alla guida del fuoristrada è stato trovato un romano di 30 anni, agente immobiliare di professione e incensurato, che in evidente stato di ebbrezza ha continuato nel suo atteggiamento "poco collaborativo" e quando i militari volevano sottoporlo al test dell'etilometro, lui si è rifiutato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza e la sanzione amministrativa per la violazione della normativa anticovid-19.

(AN (ANSA).