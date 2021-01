Sicurezza:oltre 55mila controlli Polfer Lazio durante feste

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Oltre 55mila persone controllate, 3 arresti, 17 indagati, tre minori rintracciati e 18 contravvenzioni amministrative effettuate. E' il bilancio dei controlli effettuati durante le festività natalizie dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio. Sono stati svolti complessivamente 1.240 servizi di vigilanza e 73 servizi di antiborseggio nelle stazioni, sono state impiegate 94 pattuglie per la vigilanza a bordo di 160 treni viaggiatori e 100 pattugliamenti lungo le linee ferrate, controllati 26 veicoli. Tra gli arrestati una 28enne italiana. Nel pomeriggio del 23 dicembre i poliziotti del Posto Polfer di Colleferro, in collaborazione con il personale del locale commissariato, l'hanno arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo è stata trovata in possesso di oltre 20 dosi di cocaina confezionata e nascosta nel marsupio, pronta per essere spacciata. Anche i controlli estesi all'abitazione hanno trovato altra sostanza stupefacente con tutto il necessario per il taglio ed il confezionamento, più la somma di circa mille euro in contanti, probabilmente frutto dello spaccio. (ANSA).