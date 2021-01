Torna protesta toghe onorarie, in cento a flashmob a Roma

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Toghe indosso, una rosa gialla in mano, divenuta ormai il simbolo della protesta, e un striscione con la scritta "la legge è uguale per tutti ma non per il magistrato onorario". Davanti alla procura di Roma è andato in scena un nuovo flashmob della magistratura onoraria. Vi hanno partecipato un centinaio tra giudici onorari di tribunale, giudici di pace e vice procuratori onorari di Roma e dell'intero distretto.

Una protesta diretta contro le misure in discussione in Parlamento che riguardano l'intera categoria .

"Oltre alle problematiche di inquadramento, la magistratura onoraria italiana esprime preoccupazione per le scelte in via di decretazione di urgenza illustrate dal senatore Mirabelli che rischiano di compromettere i già difficili assetti della giustizia italiana garantiti dalla attività quotidiana dei magistrati onorari" spiega la Consulta della magistratura onoraria, che ha organizzato la protesta.

Un nuovo flashmob è in programma il 29 gennaio davanti alla Cassazione, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. E mentre due toghe onorarie di Palermo ricominciano da oggi lo sciopero della fame, dal 19 al 22 gennaio l'intera categoria incrocerà le braccia con l'astensione dalle udienze (ANSA).