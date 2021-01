Biagiotti firma abiti corpo ballo Teatro dell'Opera Roma

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Sono firmati Laura Biagiotti gli abiti per il corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato, che saranno indossati danzando sulle musiche dello spettacolo Baroque Suite, in scena sabato 9 gennaio alle 20 dalla Nuvola di Fuksas, trasmesso in diretta streaming sul canale YuoTube del Teatro dell'Opera di Roma (https://www.youtube.com/ user/operaroma).

Gli abiti disegnati da Lavinia Biagiotti Cigna, figlia della stilista scomparsa nel 2017, a capo dell'omonimo gruppo, "citano i panneggi delle statue romane e la leggerezza dell'architettura del Roma Convention Center di Fuksas che ospita lo spettacolo" spiega una nota aziendale. (ANSA).