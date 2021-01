Romas: incidente per De Sanctis, è in terapia intensiva

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Sono ore di paura in casa Roma. Nella notte Morgan De Sanctis, dirigente giallorosso, ha avuto un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo per il quale è stato necessario il trasporto d'urgenza al Gemelli. Operato per un'emorragia addominale a De Sanctis è stata asportata la milza.

De Sanctis è in terapia intensiva. (ANSA).