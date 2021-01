Roma: Fonseca, ora giocheremo per vincere anche con Inter

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "La squadra sta giocando bene con questo modulo, non ho necessità di cambiare ma in futuro potremmo vedere Mayoral e Dzeko insieme. Per noi l'importante sono i tre punti, vincere tutte le partite e non importa quale sia l'avversario. Con l'Inter sarà una partita diversa ma giocheremo per vincere come abbiamo fatto con tutte le altre grandi squadre". Paulo Fonseca, intervistato da Sky Sport dopo il successo sul campo del Crotone, guarda già al big match dell'ora di pranzo di domenica prossima. "L'Inter è una grande squadra, sarà una bellissima partita - dice ancora l'allenatore dei giallorossi -, ma noi vogliamo i tre punti. Noi giochiamo sempre per vincere, lo abbiamo fatto anche nelle altre sfide con le grandi della serie A".

Poi l'elogio a uno dei suoi: "Mkhitaryan è uno dei più intelligenti che ho allenato, sa trovare gli spazi come pochi".

