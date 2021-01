Covid: nel Lazio 1719 casi,'curva tende a salire'

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Nel Lazio aumentano i nuovi casi di Covid-19, come anche le vittime e i ricoveri mentre diminuiscono le terapie intensive. Su oltre 13 mila tamponi (+3.373 rispetto a ieri) si registrano 1.719 positivi (+385), 72 morti (+49) e +1.416 guariti. «La curva tende ad aumentare e bisogna mantenere il massimo rigore» ha commentato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. E i nuovi casi a Roma città tornano a quota 700. Mentre il rapporto tra positivi e tamponi nella regione è al 13% (che scende al 4,6 se si considerano anche i test antigenici).

Intanto è stata superata nel pomeriggio la soglia del 70% delle somministrazioni dei vaccini anti-Covid nel Lazio che rimane in testa tra le regioni italiane. «C'è preoccupazione per ritardi nelle consegne delle dosi attese oggi da Pfizer, è arrivato solo il 40% delle dosi attese» ha sottolineato l'assessore aggiungendo che la campagna prosegue anche nel giorno dell'Epifania. (ANSA).