Cc ucciso: Elder in carcere, non mostrarono distintivi

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "A notte fonda, senza mostrare un distintivo, senza fare nulla per qualificarsi come poliziotto è il più stupido dei-[non udibile]". E' quanto afferma Finnegan Lee Elder, intercettato in un colloquio in carcere con la madre il 6 settembre del 2019. Il diaologo e' stato oggetto di una perizia disposta dalla Corte d'Assise di Roma davanti alla quale si sta celebrando il processo a carico di Elder e Gabriele Natale Hjorth accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. (ANSA).