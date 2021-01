Torino: Millico al Frosinone, prestito secco

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Il mercato di riparazione del Torino si aprirà con una cessione: Vincenzo Millico passa al Frosinone. Il granata classe 2000, che in questa stagione con Marco Giampaolo ha disputato appena 32 minuti tra campionato e coppa Italia, scenderà in serie B tra i ciociari. La formula è quella del prestito secco: il club di via Arcivescovado vuole mantenere il controllo sul suo cartellino perché lo ritiene un interessante profilo in prospettiva. La conferma arriva anche dal club laziale, che ha annunciato l'arrivo del giocatore.

