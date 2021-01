Covid: Lazio, somministrato più del 50% vaccini disponibili

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Nel Lazio è stata "ampiamente superata la soglia del 50% dei vaccini disponibili già somministrati. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni diviso per asl e aziende ospedaliere". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Prosegue l'attività di vaccinazione nelle Rsa del territorio - aggiunge - si registra una buona adesione tra gli operatori". "Proseguirà per tutto il mese di gennaio la campagna di vaccinazione antinfluenzale - conclude - chi non lo avesse fatto e rientra nella fascia over 60 anni può richiederlo al proprio medico di medicina generale". (ANSA).