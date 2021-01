Lazio: Inzaghi "2021? Sogno continuità e addio Covid"

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - "Cosa chiedo al 2021? Alla Champions penseremo quando ci toccherà giocare con il Bayern, per il campionato chiedo di ricominciare a vincere e a essere più continui con i risultati. Sulle prestazioni la continuità l'ho vista. Mancano qualche vittoria e qualche punto in più". È l'auspicio del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla conferenza stampa di vigilia della trasferta di Marassi contro il Genoa, prima gara del nuovo anno. Alla domanda su cosa invece il tecnico vorrebbe rinunciare del 2020, la risposta è scontata: "Al Covid, come tutte le persone di questo mondo, per tutti, per l'umanità". "Abbiamo qualche punto di ritardo - aggiunge - dovremmo avere qualcosa di più in classifica. Sapevamo che la Champions ci avrebbe tolto qualcosa ma sono convinto che torneremo nella parte più importante della classifica". (ANSA).