Calcio: Fonseca; 'Ho già parlato con Tiago Pinto'

"Abbiamo già parlato con Tiago Pinto.

Adesso aspetto solo che arrivi" sono state le parole di Paulo Fonseca sul nuovo general manager giallorosso atteso già oggi nella Capitale. L'attenzione del tecnico portoghese, intanto, si sposta sulla partita di domani con la Sampdoria e assicura: "La squadra sta bene, siamo ritornati motivati. Mi sarebbe piaciuta una sosta più lunga, ma dobbiamo capire che non ci sarebbe stato il tempo. Abbiamo tante partite da giocare, è vero che è importante riposarsi ma con questa pandemia non abbiamo tempo".

Infine una battuta su Guida, domani al Var, ma arbitro della discordia in Roma-Sassuolo. "Ho fiducia nella direzione per la sfida di domani" ha concluso Fonseca.