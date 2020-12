Vax day: Claudia Alivernini è la prima vaccinata in Italia

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia e simbolo dell'avvio della campagna di vaccinazioni all'Istituto Spallanzani, a sua volta ha eseguito la vaccinazione alla dirigente delle professioni infermieristiche, Alessia De Angelis un gesto altamente simbolico e un grande spirito di abnegazione per il proprio lavoro. Claudia non ha avuto alcuna reazione avversa e ha subito voluto riprendere l'attività. Gli operatori sanitari che si vaccineranno nel Lazio nei prossimi tre giorni saranno a loro volta vaccinatori per i loro colleghi e Claudia è il simbolo di questa campagna che sta riscuotendo una grande adesione tra tutto il personale sanitario di Roma e della nostra regione sempre in prima fila nel contrasto al COVID-19". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Claudia Alivernini ha 29 anni è romana e lavora presso il reparto malattie infettive dello Spallanzani, ma in questi mesi di emergenza Covid ha anche curato presso il loro domicilio molti anziani. E' laureata in scienze infermieristiche presso l'università La Sapienza di Roma e lavora come infermiera all'Istituto Spallanzani in un reparto di malattie infettive. Ha dato anche la disponibilità per lavorare nelle unità mobili Uscar e questo l'ha portata, oltre all'esperienza in reparto, anche presso i domicili delle persone anziane che avevano bisogno. Nonostante l'intensa attività lavorativa in reparto e nelle Uscar sta proseguendo il suo percorso formativo in un master in infermieristica forense.

"L'obiettivo simbolico del V-Day con le 130 vaccinazioni presso l'Istituto Spallanzani è stato raggiunto. Il vaccino anti COVID-19 è stato eseguito sugli operatori sanitari dell'Istituto e i medici che operano nelle unità mobili USCAR. Una giornata storica e piena di significato che ha visto due figure simbolo come Claudia Alivernini e Omar Altobelli. Sono stati la prima donna e il primo uomo a ricevere il vaccino". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "La prima e giovane infermiera dell'Istituto Spallanzani con il suo sguardo fiero sull'assistenza e il secondo che ci ha emozionati con la sua commozione che ha saputo trasmettere insieme all'attenzione verso il prossimo. Non poteva esserci inizio migliore. E' tutto pronto - aggiunge - le vaccinazioni che proseguiranno nella giornata di domani nelle province di Rieti e Viterbo e nella Asl Roma 1, Asl Roma 2, Asl Roma 3 nonché nei policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù".