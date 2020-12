Raggi, bene ok a poteri e risorse a Roma, ora governo agisca

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Ringrazio tutte le forze politiche per il consenso unanime con cui oggi, alla Camera dei Deputati, sono passati due ordini del giorno che impegnano il Governo a dotare Roma Capitale di risorse e poteri speciali". Lo dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Il consenso bipartisan riconosce quanto ho sempre sostenuto: lo status della Capitale d'Italia non deve essere terreno di scontro politico ma un riconoscimento delle sue specificità e del ruolo che Roma ricopre, anche a livello internazionale. Non a caso, proprio i gruppi politici presenti in Assemblea Capitolina sono stati i promotori di una proposta bipartisan sull'assetto istituzionale e i poteri di Roma Capitale, trasmessa in Parlamento diversi mesi fa", aggiunge Raggi.

"Quello di oggi è però solo un primo passo. Ora ci aspettiamo che il Governo dia seguito, quanto prima, all'impegno assunto e largamente condiviso. Il Campidoglio è sempre disponibile a favorire qualunque confronto per arrivare all'elaborazione di un provvedimento concreto che finalmente riconosca a Roma il ruolo che merita, al pari delle altre capitali europee e mondiali", conclude la sindaca. (ANSA).