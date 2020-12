Picchia la moglie a Natale, arrestato

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - A segnalare l'ennesima lite in famiglia per futili motivi è stata la figlia 17enne esasperata dal comportamento violento e minaccioso del padre nei confronti della propria madre, aggravatosi negli ultimi due giorni.

Infatti, la storia di violenza domestica in corso già da diversi anni, negli scorsi ultimi due giorni è degenerata in maltrattamenti fisici e minacce di morte tanto che, la vittima, una 47enne romana, all'alba del giorno di Natale ha deciso, accompagnata dalla figlia, di recarsi in ospedale per farsi medicare per l'aggressione subita dal marito e di denunciarne l'accaduto. Gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, giunti tempestivamente sul luogo della segnalazione, hanno trovato l'uomo in evidente stato di agitazione presso l'abitazione di una vicina di casa. Il 49enne romano, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Civitavecchia e dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. (ANSA).