Covid: un altro caso di positività al Frosinone, ora sono 14

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Un altro caso di positività al Covid-19 nel Frosinone che, alle 15, scenderà in campo per affrontare in casa il Pordenone in una partita della 15/a giornata del campionato di calcio di Serie B. Sul proprio sito, il club ciociario comunica che "l'ultima serie di esami ha evidenziato un nuovo caso di positività al Sars-Cov-2 relativamente a un membro del gruppo squadra che si aggiunge ai 13 comunicati nei giorni precedenti. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica, inoltre, di avere attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft". (ANSA).