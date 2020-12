Videocittà chiude con serata dedicata a Morricone

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Lo straordinario omaggio del Conservatorio di Santa Cecilia al maestro Ennio Morricone, con i contributi audiovisivi dei Quiet Ensemble: Videocittà 2020 Inverno chiude la terza edizione del Festival della Visione - ideato da Francesco Rutelli, presidente dell'Anica, e diretto da Francesco Dobrovich - il 26 dicembre con una serata speciale che intende essere un vero e proprio regalo di Natale al grande pubblico.

L'ultima serata, aperta dall'introduzione di Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria del Mibact e realizzata con il contributo del Main Partner Eni, prevede prima l'evento dedicato a Morricone (presentato live, da Eur Spa, nel Giardino delle Cascate all'Eur a ottobre) e prosegue poi con Rgb Live, una performance dedicata alla contaminazione tra musica e immagini in movimento che vede l'incontro tra Margherita Vicario e i contenuti video site-specific curati da Karol Sudolski, sempre presentata live nella sessione autunnale di Videocittà 2020. Tutti i contenuti potranno essere fruiti attraverso la piattaforma dice.fm in modo gratuito.

"Questa Sessione Inverno di Videocittà 2020 - spiega la Bonaccorsi - è stata una scelta tanto coraggiosa quanto fondamentale. Non solo per l'altissima qualità ed originalità dei contenuti trasmessi gratuitamente, ma anche per aver rimesso la cultura al centro, in un momento estremamente critico per tutto il paese e soprattutto per i lavoratori e le imprese che operano nei settori culturali". (ANSA).