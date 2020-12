Covid: Lazio, record tamponi rapidi in vista cenone Natale

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Nel Lazio è record di tamponi rapidi in vista del cenone di Natale e degli altri appuntamenti in famiglia per le feste natalizie. "Ieri record di test antigenici rapidi - si legge nel bollettino - 44.931, di cui oltre 25 mila eseguiti nelle farmacie. E' il numero più alto di test mai eseguito in un giorno dall'inizio della pandemia". Anche oggi a Roma erano visibili file, anche di una decina di persone, fuori dalle farmacie per fare il test rapido. Una precauzione anti-Covid scelta da molti prima di incontrare a tavola amici e parenti. (ANSA).