Lazio: Zingaretti, confermate le riduzioni Irpef e Irap

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Conferma della riduzione dell'Irpef per mezzo milione di cittadini e consistente abbassamento dell'Irap per un numero importante di attività economiche del nostro territorio, coinvolgendo nuovi settori in particolare quelli in sofferenza a causa del Covid. Sono questi gli asset della manovra di bilancio appena approvata dal consiglio regionale del Lazio che ribadisce, nonostante le difficoltà di un anno segnato dalla pandemia e da nuovi ingaggi di spesa, l'impegno di quasi 10 miliardi di euro di risorse economiche dal 2021 al 2023 al netto delle spese sanitarie, delle altre somme già vincolate e delle abituali partite tecniche". Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in merito all'approvazione della manovra di bilancio da parte del Consiglio regionale del Lazio. "Voglio ringraziare tutte le forze, di maggioranza e di opposizione, che hanno contribuito a questo importante risultato e che con un lavoro sempre preciso a attento hanno approvato un bilancio che rispetta gli impegni prefissati - conclude il Presidente - Questa manovra vuole porre la basi per una ripartenza post Covid e tende una mano a chi è stato più colpito dalla crisi sanitaria ed economica del 2020, senza dimenticare gli investimenti nei settori strategici: dal Trasporto Pubblico Locale al sociale, dalla sanità alla agricoltura, dal lavoro all'ambiente". (ANSA).