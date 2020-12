Covid: Lazio, dopo 2 mesi sotto quota mille casi

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Nel Lazio i casi Covid tornano sotto quota mille. Non accadeva da due mesi. E solo a Roma i positivi sono meno di 400. E' stata poi superata la quota di 2 milioni di persone testate, è il numero più alto nel rapporto tra casi testati e la popolazione. A pochi giorni da V-Day, cioè dall'avvio delle vaccinazioni contro il Coronavirus, sono questi i dati dell'ultimo bollettino regionale. "Oggi su quasi 13 mila tamponi nel Lazio (-90) si registrano 946 casi positivi (-342), 44 i decessi (-12) e +1.149 i guariti. Diminuiscono i decessi e i casi dopo due mesi tornano sotto quota mille. Aumentano i ricoveri, ma scendono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%. I casi a Roma città scendono sotto quota 400", fa sapere l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "E' Pronto il piano vaccini del Lazio, con un potenziale di 1 milione di somministrazioni al mese. La stima del valore RT è in calo e torna sotto 1. Continua il lieve calo del tasso di occupazione dei posti letto di area medica e intensiva", osserva ancora l'assessore. In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 176 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 30 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.597, secondo quanto emerge dal bollettino di oggi dell'istituto. Nelle province si registrano 305 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 120 i nuovi casi e quattro i decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 96 nuovi casi e quattro decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 63 nuovi casi e due decessi. Nella Asl di Rieti sono 26 i casi e tre i decessi. (ANSA).