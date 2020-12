Sport: per le Fiamme Gialle un altro Natale di solidarietà

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Anche per questo Natale, le Fiamme Gialle non rinunciano a fornire sostegno alle persone meno fortunate, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Molti atleti si erano saputi trasformare, negli anni scorsi, in cuochi o camerieri durante i pranzi natalizi nella sede di Castelporziano, trascorrendo con i poveri o con i bambini del dispensario Santa Marta ore di autentica condivisione e solidarietà. Quest'anno le Fiamme Gialle hanno donato 475 pacchi natalizi alle famiglie del dispensario di Santa Marta e alla Comunità di Sant'Egidio, hanno raccolto fondi con cui, attraverso un buono spesa da 100 euro ciascuno, hanno offerto il pranzo di Natale a più di 70 famiglie indigenti segnalate dal X Municipio di Ostia. I buoni vengono consegnati in queste ore da alcuni atleti delle Fiamme Gialle, fra cui Antonella Palmisano e Fabrizio Donato, particolarmente legati al comprensorio di Ostia.

"Cogliamo l'occasione per trasformare in opportunità questo tempo complesso e pieno di angosce - dice il generale Vincenzo Parrinello, comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle -.

Lo stile sportivo può proporre prospettive di speranza. Dalla crisi usciremo certamente diversi: se migliori o peggiori dipenderà da noi. Certamente non ne usciremo da soli, ma insieme. E qui il cuore degli sportivi può essere decisivo, mettendosi a disposizione delle donne e degli uomini oggi in difficoltà. Credo che i nostri atleti diventano donne e uomini migliori se vivranno la dimensione del servizio alle persone che hanno bisogno. Ci avviciniamo al nuovo anno, tutti ci auguriamo che il 2021 (peraltro importante per le Fiamme Gialle, che festeggeranno il centenario dell'atletica leggera) sia un anno davvero migliore. Abbiamo pensato di iniziarlo non dimenticandoci di chi ha più bisogno". (ANSA).