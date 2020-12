Capodanno:Raggi,Capodanno'condiviso'on line nonostante Covid

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Anche in questo 2020 così difficile abbiamo fatto il massimo per vivere il Capodanno insieme rispettando il distanziamento fisico ma cercando di costruire, attraverso la condivisione in rete di una esperienza speciale in una notte speciale, delle connessioni tra noi tutti". Così in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato - aggiunge - e hanno immaginato come restituire in condizioni totalmente differenti un po' dello spirito di comunità che ha reso un successo le passate feste di Capodanno. Invito tutti al rispetto massimo delle misure di contenimento imposte per questi giorni, i grandi sacrifici di questi giorni ci consentiranno domani insieme di ripartire con forza e serenità". Per il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo, 'Oltre tutto', così si chiama la manifestazione, "è un messaggio di vicinanza da Roma verso il mondo intero: la nostra è una Città Aperta a tutti e abbiamo bisogno della fiducia e responsabilità di tutti per superare questa crisi con una partenza nuova, verso un diverso modello di sviluppo. Questo fine anno speciale, è uno sforzo straordinario, da parte degli artisti, delle nostre istituzioni e delle centinaia di persone che lo stanno rendendo possibile. Ringrazio tutti e auguro che le immagini, le parole, le emozioni di una celebrazione così diversa siano di buon auspicio per l'anno che verrà". (ANSA).