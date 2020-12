Variante Gb: negativo a test molecolare passeggero Roma

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "E' risultato negativo il test molecolare di convalida, eseguito dall'Istituto Spallanzani di Roma, della persona rientrata ieri dal Regno Unito all'aeroporto di Ciampino e sottoposta ad isolamento precauzionale". Lo rende noto l'Unità di crisi de Lazio. "Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 531 test negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

All'aeroporto di Ciampino sempre ieri in particolare sono stati effettuati 180 test per i passeggieri di rientro dal Regno Unito. Una persona è stata posta in isolamento in attesa del tampone molecolare di convalida inviato allo Spallanzani".

(ANSA).