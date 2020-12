Variante Gb: Lazio, al via screening ingressi da Gb dal 6/12

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Recarsi presso uno dei drive in del sistema sanitario regionale oppure fare un tampone privatamente dopo avere comunicato la presenza sul territorio italiano. Con queste modalità si svolgerà lo screening nel Lazio per chi è rientrato negli ultimi 14 giorni dal Regno unito ovvero dal 6 dicembre scorso. La persona dovrà comunicare il suo ingresso al numero verde 800.118.800 e recarsi con tessera sanitaria e carta d imbarco presso uno dei drive-in del sistema sanitario regionale oppure procedere autonomamente e con oneri a proprio carico a sottoporsi al test in una delle farmacie o laboratori aderenti (elenco sul sito salutelazio.it). Lo screening serve per permettere il tracciamento di tutti gli ingressi da Gb nelle ultime due settimane e rilevare eventuali positivi alla variante inglese. (ANSA).