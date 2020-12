Sport nei parchi, Di Battista "Bella iniziativa Sport e Salute"

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Sport nei parchi è una splendida iniziativa di Sport e Salute in accordo con l'Anci": Alessandro Di Battista in un post sul suo profilo Instagram, plaude al progetto che ieri lo ha visto fruitore in prima persona con il parlamentare M5S Simone Valente.

"Ieri mi sono allenato con @simo_valent nell'area pubblica e gratuita del #foroitalico a Roma. #SportNeiParchi è una splendida iniziativa di Sport e Salute in accordo con l'ANCI - scrive Di Battista sui social postando anche una foto -. Il progetto prevede l'installazione di attrezzature per l'allenamento all'aperto, all'interno di aree verdi pubbliche e la riqualificazione e implementazione tecnologica delle strutture già presenti sul territorio italiano.

Ogni comune interessato potrà partecipare al bando e creare iniziative come questa. Questa che vedete è la palestra (ripeto gratuita e aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00) realizzata all'interno della Gran Stand Arena del Foro Italico, a pochi metri dallo Stadio Olimpico di Roma. Gli istruttori sono a disposizione di tutti quanti e sono tutti laureati in scienze motorie. Complimenti per questa iniziativa" (ANSA).