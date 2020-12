Natale:Campidoglio,bus itinerante porterà musica in città

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Un bus turistico a due piani che girerà per le strade di Roma, dal centro alla periferia, per trasmettere 'dal vivo' le note delle canzoni tradizionali del Natale ma anche brani musicali in omaggio a Rino Gaetano, Gabriella Ferri e Franco Califano. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato 'Facciamo finta che… tutto va ben!', un progetto inedito ideato da Maurizio Costanzo e Pino Strabioli che prende il nome dal titolo dell'omonima canzone scritta dallo stesso Costanzo, insieme a Franco Pisano e Umberto Simonetta, nel 1975. Lo rende noto il Campidoglio. "Quest'anno abbiamo ancora più bisogno di vivere le festività con gioia e serenità per guardare al futuro con fiducia e ottimismo - commenta la sindaca - Per questo abbiamo pensato di portare la musica in giro, per le strade di Roma, nelle vie dove passeggiano le persone, sotto le case dei cittadini. Una bella iniziativa che si unisce alle tante che abbiamo organizzato. Un grazie particolare a Maurizio Costanzo e a Pino Strabioli e a tutti coloro che parteciperanno rendendo questa iniziativa possibile".

"Vorrei fare gli auguri a tutti i romani. Insieme supereremo anche questo maledetto Covid", ha affermato Maurizio Costanzo, mentre Strabioli ha commentato: "In un Natale che ci tiene fermi è un'emozione musicale in movimento dedicata alle voci della città. Serenate ambulanti come biglietto di auguri. Ringrazio Maurizio Costanzo per avermi coinvolto in questo viaggio festoso per le strade di Roma". (ANSA).