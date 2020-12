Pugilato: Memorial Parente,vittorie di Casamonica e Esposito

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Serata di pugilato con risultati interessanti in chiave titoli italiani, ieri sera a Rozzano al Memorial Parente. Nella prima sfida c'è stato l'esordio nel professionismo del superleggero Armando Casamonica. Il romano si è imposto ai punti con esplosività e carattere sul serbo Milovan Dragojevic. Secondo match quello tra i pesi welter che ambiscono al titolo tricolore: il cremonese Nicholas Esposito (12-0) ed il palermitano Giovanni D'Antoni (12-9-3) sulla distanza delle 8 riprese. Un incontro intenso ed equilibrato in cui ad avere la meglio, vincendo ai punti, e' stato l'imbattuto Esposito. Nel corso della riunione, promossa dalla Opi 82 SSD e dalla Kick and Punch Promotions, debutto nel mondo professionistico anche per il peso leggero Luca Grusovin che ha battuto il serbo Marko Radenovic ed il superleggero Nicolò Amore che ha superato Antonio Casali. Nei pesi superwelter sulla distanza delle sei riprese vittoria per Samuel Nmomah (13-0) sul serbo Ognjen Raukovic. (ANSA).