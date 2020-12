Mancini, secondo tempo da bambini? Fonseca ha ragione

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Fonseca ha detto che abbiamo giocato un secondotempo da ragazzini secondo Fonseca? Ha ragione, ha letto bene la partita. Abbiamo fatto un buon primo tempo dove avevamo lottato su ogni pallone, poi c'è stato il solito blackout che non deve succedere". Così, intervistato da Sky Sport, il, difensore della Roma Gianluca Mancini dopo la brutta prova dei giallorossi contro l'Atalanta.

"Adesso dobbiamo guardare avanti e non ripetere la brutta prestazione di oggi - dice ancora -, soprattutto il secondo tempo. Ci sta di calare fisicamente, ma non si può perdere così.

Le occasioni ci sono state anche per pareggiare, invece l'abbiamo 'mandata in vacca' e questo non va bene". (ANSA).