Covid:partito da Fiumicino volo Alitalia per Londra

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - È decollato alle 15.12 dall'aeroporto di Fiumicino il volo Alitalia AZ 204 diretto a Londra Heathrow, con 55 passeggeri a bordo. Il volo era programmato in partenza alle 14.25. Non ci sono altri voli Alitalia programmati in partenza per Londra per il resto della giornata. Da Ciampino alle 14 risulta inoltre partito un volo Ryanair per Londra Stansted. Questi potrebbero essere gli ultimi voli in partenza per la Gran Bretagna: si attende infatti ancora di sapere se altri voli in partenza da Fiumicino (nel pomeriggio sono programmati altri tre voli per Londra, di cui due Gatwick ed uno per Heathrow, ed uno per Bristol) partiranno o meno dopo l'annuncio del ministro degli Esteri Di Maio della sospensione di tutti i voli tra l'Italia e la Gran Bretagna sia in arrivo che in partenza in seguito alla nuova variante del virus che sta circolando principalmente a Londra e nel sudest dell'Inghilterra. (ANSA).