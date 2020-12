Morte investite: Genovese condannato a otto anni

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il gup di Roma ha condannato a otto anni Pietro Genovese per aver investito due sedicenni a Roma.Il fatto avvenne la notte tra il 21 e 22 dicembre dello scorso anno in Corso Francia mentre le due ragazzineö Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, stavano attraversando la strada e furono centrate in pieno dal suv su cui era a bordo Genovese. (ANSA).