Folla shopping in centro Roma, chiuso tratto via del Corso

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Folla al centro di Roma per lo shopping natalizio. Scattata la chiusura momentanea al traffico pedonale di via del Corso all'altezza di Largo Goldoni per far defluire le persone. Chiuse anche le stazioni Spagna e Flaminio della metro. I treni al momento transitano senza fermarsi.

Scattata la momentanea chiusura al traffico pedonale, a causa del grande afflusso di persone, di via Del Corso all'altezza di largo Goldoni, via dei Pontefici e via del Parlamento. Chiusure e deviazioni del traffico veicolare anche in via Ferdinando di Savoia e piazza Augusto Imperatore. Pattuglie della polizia locale presidiano i ponti del Lungotevere per agevolare il più possibile la circolazione. (ANSA).