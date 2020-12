Teatro, Barberio Corsetti, mie Metamorfosi su Rai5

Paolo Petroni (ANSA) - ROMA, 18 DIC - ''Lo spettacolo è pronto, lo abbiamo finto di provare e allestire e, nell'attesa di andare in scena, c'è stata una ripresa televisiva che sarà trasmessa il 19 dicembre alle 21,15 su Rai5'' spiega Giorgio Barberio Corsetti a proposito del suo lavoro di adattamento e regia su ''Le metamorfosi'' di Franz Kafka per il Teatro di Roma, dove, prima delle nuove chiusure, era previsto debuttasse il 10 novembre scorso.

''Non è quindi un lavoro nato per la televisione - precisa - ma una ripresa dello spettacolo teatrale'', realizzata dalla Rai con un suo regista, con l'intenzione, attraverso Rai Cultura, di essere vicina al mondo dello spettacolo profondamente colpito in questo momento.

''Le metamorfosi'', con la vicenda dell'impiegato Gregorio Samsa che, oppresso e e depresso dal lavoro, una mattina si sveglia trasformato in uno scarafaggio così che nessuno vuole più avvicinarlo o toccarlo, si è rivelato un testo perfetto - sottolinea il regista - per le regole di distanziamento imposte dal Covid anche sulla scena. Una storia tragica e surreale, che si conclude con la morte dell'insetto, subito dopo la quale c'è una sorta di ritorno alla vita, un paradossale lieto fine con i suoi genitori e la sorella che guardano al futuro".

Gregorio è Michelangelo Dalisi, mentre il padre, la madre e la sorella sono Roberto Rustioni, Sara Putignano e Anna Chiara Colombo, con la cameriera di Giulia Trippetta e la scena di massimo Troncanetti, girevole nel mostrare ora la stanza di Gregorio, ora l'altra parte di casa con i famigliari.

E sempre Barberio Corsetti ha ideato un format, ''Metamorfosi Cabaret'', per raccontare la Roma di oggi, in cinque appuntamenti (23, 27 dicembre e 3, 10, 17 gennaio) in streaming sulla pagina Facebook del Teatro di Roma. (ANSA).