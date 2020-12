Covid: Lazio,già si può prendere in carico 1mln dosi vaccino

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Nel Lazio nessun problema sulla conservazione dei vaccini anti COVID-19. Già oggi il sistema è in grado di prendere immediatamente in carico 1 milione di dosi.

Ci si sta attrezzando per aumentare ulteriormente la capacità.

Tutte le province sono coperte. Inoltre, abbiamo previsto la possibilità di attivare "soluzioni dormienti" in grado di affrontare qualsiasi necessità con tutte le misure di sicurezza". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. (ANSA).