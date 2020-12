Covid: Lazio, 1428 positivi, 74 decessi, Rt sopra 1

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+78) si registrano 1.428 casi positivi (-169), 74 i decessi (+17) e +2.825 i guariti. Diminuiscono i casi e aumentano i decessi e il rapporto tra positivi e tamponi e' al 9%. Il dato odierno e' superiore di 198 casi a quello di venerdi' scorso: si prevede un valore RT in aumento di poco sopra a 1. In diminuzione il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e delle terapie intensive. (ANSA).