Torino: Giampaolo "ammonizione a Singo gratuita"

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Io non parlo mai di arbitri, ho grande rispetto per loro, ma l'episodio di Singo l'ho visto, stiamo facendo un'azione offensiva e non difensiva, era già ammonito e le dinamiche vanno capite. Quella è un'ammonizione regalata e gratuita". Così Marco Giampaolo ha commentato a Sky Sport il doppio giallo all'esterno granata che ha lasciato in dieci il Torino dopo appena 14 minuti. Poi ha parlato dei tanti cambi in formazione visti dal primo minuto: "Delle volte vanno cambiati gli schemi altrimenti le cose ristagnano. Ho alzato il livello di attenzione e ho fatto 4-5 cambi ma non taglio le teste, bisognava solo interrompere il trend e risvegliare qualcosa. La squadra ha fatto il suo". (ANSA).