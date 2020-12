Scritta antisemita davanti scuola Roma,condanna bipartisan

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - 'Laziale ebreo': è la grande scritta apparsa questa mattina sull'asfalto del piazzale esterno dell'istituto comprensivo 'Giacomo Leopardi', alla Balduina. La foto ha fatto il giro del web, suscitando reazioni di indignazione, a partire dal vicesegretario regionale del Pd Enzo Foschi che l'ha pubblicata sul suo profilo Facebook commentando: "È evidente che esistono persone che scrivendo 'ste cose (sempre di notte e di nascosto) - afferma - si sentono eroi, in realtà sono solo m...". Condanna anche dal vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi (Lega): "Le scritte antisemite apparse davanti una scuola della Balduina sono la vergognosa e riprovevole opera di qualche imbecille - aggiunge - che, innanzitutto, dovrebbe ripassare la storia, ed evitare poi di accomunare l'Olocausto o una pandemia alla Lazio, al calcio, allo sport e ai profondi valori di questa disciplina.

Auspico che vengano attivate immediatamente le operazioni di rimozione di queste scritte, e la condanna unanime di questo gesto indegno". Per la sindaca, Virginia Raggi:"Le scritte antisemite comparse oggi a Roma davanti una scuola sono vergognose e ignobili. Mi auguro responsabili di questo miserabile gesto siano individuati e puniti severamente". E per il governatore Nicola Zingaretti le scritte "sono intollerabili.

Il gesto è tanto più grave perché commesso di fronte ad una scuola, luogo che dovrebbe garantire l'insegnamento dell'inclusività e del rispetto". (ANSA).