Roma: Fonseca "fondamentale vicinanza dei Friedkin"

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il terzo posto a pari merito con la Juve fa sorridere comunque il portoghese che spende belle parole per la nuova proprietà: "E' importantissimo per noi che Ryan e Dan Friedkin siano molto vicini alla squadra. E' fondamentale sentire il loro sostegno" ha ribadito il tecnico. Elogi anche per Pellegrini nella gara con il Torino: "Per me ha fatto sempre bene. Oggi fa un grande gol e una buona partita come aveva fatto anche altre volte. La nostra fortuna è che può giocare in due posizioni". A Fonseca, però, non è piaciuto l'atteggiamento della sua squadra dopo il 3-0. "Si poteva gestire meglio, potevamo tenere più la palla dopo il loro pressing, invece gli abbiamo dato la possibilità di avvicinarsi alla nostra area. Non mi è piaciuto questo e l'aver preso gol". (ANSA).