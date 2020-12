Natale: Think local a Roma per favorire l'economia locale

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - La campagna nazionale di sensibilizzazione 'Think Local', creata da 'Eroi normali' e nata per sostenere il commercio di prossimità con acquisti consapevoli, sbarca a Roma e in particolare al Nuovo Mercato di Testaccio.

"Siamo entusiasti di far parte di questa iniziativa - commenta Massimo Attili, presidente dell'Associazione Esercenti del Nuovo Mercato di Testaccio - e di ospitare nel nostro Mercato questi momenti di comunicazione, per noi duramente colpiti dagli effetti della pandemia in corso. Il Mercato è una parte imprescindibile del tessuto sociale del quartiere, purtroppo anche qui abbiamo dovuto registrare la chiusura di alcune attività durante quest'anno che fortunatamente si sta concludendo".

"Un'iniziativa come quella di 'Eroi Normali' - aggiunge Attili - ci aiuta a ricordare ai cittadini che noi ci siamo e siamo sempre qui da anni tutti i giorni per fornire ai nostri concittadini i prodotti di cui hanno bisogno, anzi nel caso del nostro Mercato direi da secoli, visto che sorge nello stesso sito del mercato risalente ai tempi dell'antica Roma. Mi auguro che questa iniziativa di risveglio sociale non resti isolata ma sia la prima di tante altre che ci aiutino a recuperare i rapporti umani che sono poi quelli più importanti". (ANSA).