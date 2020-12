Fonseca "Contenti della classifica, ma il campionato è lungo"

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Il principale obiettivo era vincere, sapevamo che non era facile, ma abbiamo vinto bene. Non mi è piaciuto però che abbiamo preso il gol da una squadra che stava giocando con un uomo in meno. Certo che siamo soddisfatti di questa posizione, ma il campionato è ancora molto lungo: pensiamo adesso alla partita di domenica con una squadra molto forte come l'Atalanta". Paulo Fonseca è soddisfatto del 3-1 sul Torino che porta la Roma al terzo posto in classifica. Il tecnico giallorosso, ai microfoni di Sky, parla anche dei nuovi proprietari del club sottolineando che sono "molto vicini alla squadra, per noi è molto importante sentire il loro sostegno ogni giorno. Zaniolo? sta recuperando bene, ma i tempi li dobbiamo rispettare" (ANSA).