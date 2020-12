Cc ucciso: madre Finnegan, nostra vita tragicamente cambiata

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "La nostra vita è tragicamente cambiata. Sconvolta per sempre così come quella della famiglia Cerciello. Nel dicembre del 2019 ho inviato una lettera alla famiglia Cerciello per dire che eravamo in lutto per loro e che stavamo soffrendo come loro". Lo ha detto Leah Elder, la madre di Finnegan Lee, sentita nel processo in cui il figlio è impuntato insieme a Natale Gabriel Hjorth per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Nel corso dell'audizione la donna ha ricordato la videotelefonata che il figlio le fece quando fu portato in caserma dopo l'arresto. "La mattina del 26 luglio - ha detto visibilmente commossa - ricevetti una videochiamata da Finnegan. Mi disse: 'mamma sono alla stazione della polizia' e poi aggiunse 'è molto grave, veramente molto grave. Mi stanno dicendo che ho ucciso un poliziotto. Mi stanno dicendo che l'ho pugnalato. Scusami e ti voglio bene". La donna ha ricordato l'infanzia del figlio e i tentativi di suicidio da lui messi in atto. "Nel giugno del 2018 ho saputo che lui ha tentato di togliersi la vita. Ha tentato di buttarsi da un molo sotto il Golden Bridge a San Francisco. Agli amici che lo avevano portato fuori dall'acqua disse: 'lasciatemi morire'".

(ANSA).