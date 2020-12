Bauli in piazza, L'Albero dei Bauli accende il Natale a Roma

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - L'Albero dei Bauli, ideato e progettato dal movimento Bauli In Piazza (BIP), accende le sue luci di speranza anche a Roma. In occasione del Natale, sarà la centrale piazza San Silvestro ad ospitare l'installazione artistica realizzata con 60 flight case: uno strumento-simbolo che accomuna tutti coloro che lavorano dietro le quinte di teatri, cinema, concerti, fiere ed eventi.

L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni rispetto alla profonda crisi subita quest'anno dagli operatori del settore dello spettacolo per le forti restrizioni anti-Covid.

L'accensione è prevista ufficialmente per venerdì 18 dicembre e sarà visitabile fino al 6 gennaio. Ad arricchire l'opera le frasi scritte dagli stessi lavoratori dello spettacolo con parole di buon auspicio e speranza.

L'iniziativa ha preso il via a Milano (dove il 10 ottobre, davanti al Duomo, si svolse la prima manifestazione dei Bauli in piazza con 1300 operatori del settore e 500 bauli schierati) in Piazza Cadorna lo scorso 7 dicembre, oltra alla Capitale coinvolgerà anche Largo Gavezzeni a Bergamo e Piazza Venerio a Udine. Il messaggio da gridare tutti insieme a gran voce è ancora una volta: "Un Unico Settore, un Unico Futuro"! "Sono tante le richieste arrivate dai comuni italiani e qualcuna anche dall'estero, per poter adottare l'Albero dei Bauli, simbolo dei lavoratori dello spettacolo che lottano per la sopravvivenza di questa industria preziosa", dichiara il comitato promotore di BIP e prosegue: "Siamo fieri che anche la Capitale abbia aderito a questa iniziativa: l'Albero dei Bauli sarà volutamente allestito a poche decine di metri dalla Camera dei Deputati. Il dramma dei lavoratori dello spettacolo e degli eventi non va in vacanza, come non deve spegnersi l'attenzione mediatica e la responsabilità delle Istituzioni".

Su www.produzionidalbasso.com continua fino al 7 gennaio la raccolta fondi organizzata per sostenere le spese di produzione degli alberi. (ANSA).