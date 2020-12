Roma: Raggi, con anagrafe nazionale c'è meno burocrazia

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Semplificazione e sburocratizzazione per agevolare il cittadino: Roma Capitale ha aderito a questo progetto nazionale di snellimento delle procedure che, una volta ultimato, faciliterà per esempio le operazioni di cambio di residenza o anche il semplice rilascio del documento d'identità in un Comune diverso dal proprio". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine della visita all'Anagrafe capitolina con la ministra Paola Pisano per fare il punto sulla migrazione del database anagrafico capitolino nella nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). (ANSA).