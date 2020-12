Padre accoltella due figli durante lite a Roma, feriti

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Ha accoltellato i figli durante una lite. E' accaduto a Roma nel quartiere San Lorenzo. L'uomo, un 75enne, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio.

Feriti i due figli di 25 e 26 anni, trasportati in ospedale. Il 26enne, in condizioni più gravi, dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. Sulla vicenda indaga il commissariato San Lorenzo. (ANSA).