Fonseca "Roma gioca giovedì, così non si recupera"

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Non capisco perché solo noi giochiamo giovedì, a meno di 72 ore dalla sfida successiva, mentre tutti giocano oggi". Paulo Fonseca torna a lamentarsi del calendario alla vigilia del match con il Torino. La Roma, infatti, scenderà poi nuovamente in campo domenica contro l'Atalanta a Bergamo. Il tecnico giallorosso ha aggiunto: "Non voglio cambiare molto, dobbiamo stare attenti a Karsdorp, manca Cristante. Cambieremo 2-3 giocatori". (ANSA).