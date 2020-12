Covid:Roma,a Natale rafforzati controlli in stazioni e scali

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Rafforzati per le festività Natalizie i servizi di vigilanza in stazioni ferroviarie della Capitale, ai caselli autostradali, in porti, aeroporti e stazioni della metro. I controlli, intensificati ogni anno in chiave antiterroristica, quest'anno saranno finalizzati anche al rispetto delle norme anti-Covid per evitare assembramenti e spostamenti non consentiti. Controlli anche nelle strutture ricettive della città, come alberghi e B&B. Sotto la lente le principali vie dello shopping e i luoghi della movida della città. (ANSA).