Covid: nel Lazio1.220 casi, Roma rimane sotto 600

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Sono poco più di 1.200 i nuovi casi di Covid-19 nel Lazio. Oggi su quasi 16 mila tamponi (+93 rispetto a ieri) si registrano 1.220 casi positivi (+61), 40 decessi (-43). Ed è "record dei guariti": +4.134. «Aumentano i casi, calano i ricoveri e le terapie intensive - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - Roma città rimane sotto ai 600 casi». Sono 538 precisamente i casi registrati nella Capitale nelle ultime 24 ore mentre nelle altre province si contano 379 positivi e quattordici morti. Nella Asl di Latina sono 137 i nuovi casi, in quella di Frosinone 122, nella Asl di Viterbo si registrano 76 nuovi casi mentre in quella di Rieti 44. Complessivamente sono 81267 i casi positivi nel Lazio. Di questi 78093 sono in isolamento domiciliare, 2869 i ricoverati non in terapia intensiva e 305 in terapia intensiva. I morti finora sono 3099 e i guariti 59004. (ANSA).