Covid: Vaia, scuola e trasporti fondamentali, potenziarli

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Voglio ribadire che la scuola e i trasporti sono elementi fondamentali della nostra società e vanno assolutamente preservati e potenziati".Lo sottolinea il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia."Mettere in sicurezza la scuola e i trasporti deve essere ora l'obiettivo primario per evitare ad ogni costo che queste strutture possano trasformarsi in potenziali incubatori del virus. Sono settori che vanno posti al centro delle nostre attenzioni in questa fase" aggiunge Vaia. ( (ANSA).